Rechtbank behandelt zedenzaak ‘tramschutter’ Gökmen T.

T. zal niet bij de zitting aanwezig zijn, de rechtbank vindt het niet nodig hem tot verschijnen te dwingen. Dat deed de rechter in de zaak over de tramaanslag eerder dit jaar wel en dat zorgde voor de nodige commotie, onder meer omdat T. naar zowel zijn eigen advocaat als de rechter spuugde. Hij is inmiddels definitief tot een levenslange celstraf veroordeeld voor de aanslag die hij op 18 maart vorig jaar pleegde in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Hierbij kwamen vier mensen om het leven.

T. zat in de verkrachtingszaak een tijd in voorarrest. De zaak werd vorig jaar zomer voor onbepaalde tijd uitgesteld. Een week voor de tramaanslag kwam T. op last van het gerechtshof op vrije voeten. Volgens justitie waren er destijds geen signalen dat T. plannen had een ernstig misdrijf te plegen.

Vanwege de coronamaatregelen kan de zitting op 13 mei niet worden bijgewoond door publiek.