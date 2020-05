‘Coronacrisis zadelt ABN AMRO op met kwartaalverlies’

ABN AMRO heeft in het eerste kwartaal waarschijnlijk een kwartaalverlies in de boeken gezet als gevolg van de coronacrisis. Dat is de gemiddelde verwachting van analisten die de bank zelf heeft gepolst. Het financiële concern, dat woensdag voorbeurs met zijn resultaten naar buiten komt, voorspelde eerder zelf ook al een negatief nettoresultaat.

ABN AMRO waarschuwde in maart dat er een eenmalig verlies van ongeveer 200 miljoen dollar (183 miljoen euro) in de boeken opgenomen moest worden. Dit vanwege problemen bij zijn clearingsbank in de Verenigde Staten. Een klant daar kwam in de problemen door de ongekende volumes en schommelingen op de financiële markten sinds het uitbreken van de coronacrisis.

Recent kwamen al diverse andere grote banken met hun kwartaalcijfers. Daarbij werden door de financiële concerns miljarden euro’s opzijgezet voor leningen die mogelijk nooit terugbetaald worden. Het Nederlandse ING zag zijn kwartaalwinst hierdoor al flink teruglopen.

Het is de eerste keer dat topman Robert Swaak de kwartaalcijfers van ABN AMRO presenteert. Hij nam in april het stokje over van Kees van Dijkhuizen, die ruim drie jaar de leiding had bij ABN AMRO. Swaak is afkomstig van accountants- en consultantsbureau PwC, waar hij verschillende directiefuncties bekleedde. Een van Swaaks eerste opdrachten is om ABN AMRO na een roerige periode, waarin de bank onder meer verzeild raakte in een antiwitwasonderzoek, in rustiger vaarwater te brengen. Daarna zal ook een nieuwe strategie moeten worden uitgestippeld.