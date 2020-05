Bijna 1900 nieuwe coronadoden in de VS

In de Verenigde Staten is het aantal dagelijks gemelde coronadoden dinsdag fors gestegen ten opzichte van de twee dagen daarvoor. In de afgelopen 24 uur werden er 1894 sterfgevallen geregistreerd, blijkt uit tellingen van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore.

Op zondag en maandag dook het dagelijkse dodental onder de 1000. De VS zijn het hardst getroffen door de coronapandemie. Er zijn tot dusver 82.246 mensen gestorven aan het longvirus en ruim 1,3 miljoen besmettingen bekend.