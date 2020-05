Onderzoeksinstituut verwacht nog meer coronadoden VS

Het prominente onderzoeksinstituut IHME, verbonden aan de Universiteit van Washington in Seattle, voorspelt dat het totale aantal coronadoden in de VS begin augustus op meer dan 147.000 uitkomt. Dat zijn bijna 10.000 doden meer ten opzichte van de laatste schatting die het instituut op zondag deed. Het Witte Huis maakt gebruik van de modellen die het IHME opstelt.