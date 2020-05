Boeing raakte in april 108 bestellingen 737 MAX kwijt

Vliegtuigbouwer Boeing is vorige maand bestellingen voor 108 toestellen van het type 737 MAX kwijtgeraakt. De annuleringen komen bovenop de 150 annuleringen die Boeing een maand eerder te verwerken kreeg. In de eerste vier maanden van dit jaar schrapten vliegmaatschappijen en vliegtuigleasemaatschappijen in totaal al bestellingen voor 516 toestellen als ook in geldnood geraakte maatschappijen worden meegeteld.