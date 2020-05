Rusland stuurt beademingsapparaten naar VS die in brand vliegen

De Russische apparaten waren van hetzelfde type dat in Rusland mogelijk twee dodelijke branden heeft veroorzaakt. Vijf patiënten op een intensive care-afdeling in een ziekenhuis in Sint-Petersburg stierven toen een van de apparaten in brand vloog. Het ziekenhuis is gestopt met het gebruik van Aventa-M-modellen in afwachting van de uitkomst van een onderzoek, meldt het Russische persbureau Tass. Hetzelfde model werd gebruikt in een kliniek in Moskou waar vorige week brand uitbrak, waarbij één persoon is omgekomen.

De apparaten zijn gemaakt door een onderdeel van het bedrijf KRET, dat in 2014 nog sancties kreeg opgelegd door de VS. KRET levert ook apparatuur voor elektronische oorlogsvoering. Het aan de VS geleverde model is sinds 2012 in productie en volgens het bedrijf zijn er nooit klachten over ontvangen.