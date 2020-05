Kustwacht staakt zoektocht naar vijfde surfer

De Kustwacht heeft de zoektocht naar het vijfde slachtoffer van het surfdrama van maandagavond gestaakt. “Aan het begin van de middag is de zoekactie op het water en vanuit in de lucht in overleg met de hulpdiensten beëindigd. Helaas is de vijfde persoon niet gevonden. We wensen alle nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd”, twitterde de Kustwacht dinsdagmiddag.