Scheidend 50PLUS-bestuur doet aangifte tegen nieuwe fractieleider

Dales en Van Brenk zijn twee van de hoofdrolspelers in de ruzie die al tot het vertrek van partijleider Henk Krol en het aangekondigde afscheid van de partijvoorzitter zelf heeft geleid. Dales stapt echter pas op zodra er een nieuw bestuur is en maakt ondertussen onnodige advocaatkosten met juridische stappen tegen zijn tegenstanders in de partij, verwijt Van Brenk hem.

Dales eiste daarop dat Van Brenk haar woorden zou terugnemen en stelde haar een ultimatum, dat inmiddels is verstreken. Hij deed daarom dinsdag aangifte van laster en smaad.

Voor de aangifte zijn overigens geen kosten gemaakt, laat Dales weten.