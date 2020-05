“Onvoorstelbaar verdriet heerst in Scheveningen en daarbuiten”

In Scheveningen is diep bedroefd gereageerd op de dood van vijf “fitte, jonge, sportieve mensen die daar de zee als hun broekzak kenden, maar toch in de problemen raakten.” Dat zei burgemeester Johan Remkes van Den Haag dinsdag tijdens een persconferentie over het surfongeluk van de avond ervoor. “Het verdriet in de Scheveningse gemeenschap en daarbuiten is onvoorstelbaar.”