Iran opent moskeeën speciaal voor heilig geloofsfeest

In Iran gaan de moskeeën volgende week speciaal open voor Laylat al-Qadr, voor moslims een van de heiligste momenten van het jaar. Binnen de islam wordt dan gevierd dat de profeet Mohammed voor het eerst de Koran kreeg overhandigd in opdracht van Allah. Vanwege het coronavirus gingen de Iraanse moskeeën in maart op slot, maar de regering maakt volgende week een uitzondering.