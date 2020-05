Besmette asielzoekers Sneek in isolatie in Zoutkamp

De met het coronavirus besmette 27 bewoners van het asielzoekerscentrum (azc) in Sneek zullen zo spoedig mogelijk in quarantaine worden geplaatst in een noodlocatie in het Groningse Zoutkamp.

Daarvoor moeten wel eerst de huidige, circa negentig bewoners van de noodonderdaklocatie in Zoutkamp worden overgebracht naar COA-locaties in Ter Apel en Budel, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Dat gebeurt dinsdag.

De locatie in de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp is nodig omdat er in het azc in Sneek onvoldoende ruimte is om de besmette bewoners en hun gezinsleden goed af te schermen. Het gaat om circa zestig mensen.

Maandag werd bekend dat er na de eerste golf van 22 besmettingen in Sneek nog eens zes mensen positief testten op corona. Onder hen is ook een medewerker van het azc.

Het is de bedoeling dat de besmette asielzoekers en hun gezinsleden veertien dagen in isolatie blijven. Zij mogen volgens het COA hun woonruimte in die periode niet verlaten en worden in die ruimte voorzien van maaltijden, drinken, sanitaire middelen, medische zorg, en alles wat voor de eerste levensbehoeften nodig is. Tot nu toe hebben besmette bewoners van azc Sneek milde tot geen gezondheidsklachten. Na de quarantaine van veertien dagen zullen zij op aangeven van de GGD terugkeren naar het azc in Sneek.