‘Wuhan gaat hele bevolking testen op virus’

De autoriteiten in de Chinese miljoenenstad Wuhan gaan mogelijk de hele bevolking testen op het coronavirus. Chinese staatsmedia berichten dat lokale overheden in de metropool opdracht hebben gekregen om plannen op te stellen voor het testen van inwoners.

In de metropool, waar de pandemie begon, zijn de afgelopen dagen weer nieuwe besmettingen vastgesteld. Het is nog onduidelijk wanneer het massale testen van inwoners van start moet gaan. Een lokale functionaris in het district Dongxihu zei nog niets te hebben vernomen over het plan.

Het coronavirus dook eind vorig jaar op in Wuhan, waar zo’n 11 miljoen mensen wonen. Wetenschappers vermoeden dat het virus op een markt van een dier op mensen is overgesprongen. Sindsdien zijn in de stad volgens officiële cijfers zo’n 3869 patiënten overleden.

De lockdown in de stad is begin april opgeheven en ook elders in het land lijkt de virusuitbraak grotendeels onder controle te zijn. De autoriteiten vrezen echter dat het virus zich opnieuw zal verspreiden en weigeren onder meer de meeste buitenlanders de toegang tot China.