Tientallen arrestaties bij grote actie tegen Cosa Nostra

De Italiaanse autoriteiten hebben 91 verdachten opgepakt bij een grote actie tegen maffiaclans van Cosa Nostra. Ongeveer vijfhonderd functionarissen op Sicilië en acht andere regio’s waren betrokken bij de invallen, die werden geleid door de rechterlijke macht in Palermo. Dat meldt de financiële politie dinsdag. De Cosa Nostra is vooral actief op het eiland Sicilië.

Volgens berichten in de media waren de invallen vooral gericht tegen de twee bekende clans Acquasanta en Arenella. Onder de gearresteerden waren bazen en andere boegbeelden uit het criminele milieu, schrijft de krant Corriere della Sera. Ze worden verdacht van het witwassen van geld, drugshandel, illegaal gokken en afpersing.

Volgens de krant gaan de autoriteiten ervan uit dat ook clans die oorspronkelijk uit Palermo komen, hun bedrijvigheid al enige tijd naar Milaan en andere Noord-Italiaanse steden hebben verplaatst. In dit verband hebben ondernemingen in de koffiehandel, maar ook bars en winkels een rol gespeeld.

Profiteren

De afgelopen weken hebben deskundigen in Italië herhaaldelijk hun vrees geuit dat maffiagroepen willen profiteren van de moeilijkheden waarin veel bedrijven verkeren als gevolg van de coronaviruscrisis. Er is een enorm gebrek aan geld bij veel ondernemingen. Criminelen kunnen dit aangrijpen om zwart geld wit te wassen.

De regering in Rome staat onder druk omdat het gerechtelijk apparaat honderden maffialeden vroegtijdig had vrijgelaten of onder huisarrest heeft geplaatst vanwege de gezondheidscrisis. De overheid is bezig de regels op dit punt aan te scherpen.