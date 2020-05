Poolse regeringspartij: kiezer zelf laten besluiten hoe hij stemt

De Poolse regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) wil kiezers bij de volgende verkiezing zelf laten beslissen of ze per post stemmen of naar het stembureau gaan. Parlementariërs van de partij hebben een voorstel ingediend om de kieswet te veranderen om dat mogelijk te maken.

Polen hadden eigenlijk afgelopen zondag naar de stembus moeten gaan voor presidentsverkiezingen. Die verkiezing ging echter niet door vanwege de coronacrisis.

De conservatieve PiS-partij had lang vastgehouden aan de oorspronkelijke verkiezingsdatum van 10 mei. Zittend president Andrzej , die wordt gesteund door de regeringspartij, ging aan kop in de peilingen.

Per post

De regeringspartij had eerder voorgesteld iedereen per post te laten stemmen, maar daar was veel weerstand tegen. PiS wil kiezers nu zelf laten besluiten hoe ze stemmen. In het voorstel staat ook dat kandidaten die afgelopen zondag zouden meedoen niet opnieuw de benodigde handtekeningen moeten verzamelen om weer te kwalificeren.

Het is nog onduidelijk wanneer Poolse kiezers alsnog een president mogen kiezen. De voorzitter van de landdag, de Poolse Tweede Kamer, moet de nieuwe verkiezingsdatum nog bekendmaken.