Reizigers naar Spanje moeten twee weken in quarantaine

De Spaanse regering heeft een quarantaine van twee weken bevolen voor alle reizigers die vanaf 15 mei naar het land komen. De maatregel is bedoeld om de verspreiding van het nieuwe coronavirus in het land te beteugelen.

De inkomende reizigers moeten thuis of in hun accommodatie blijven en mogen slechts naar buiten gaan om noodzakelijke boodschappen te doen, naar gezondheidscentra te gaan en in geval van een “noodsituatie”. In al die gevallen is een mondkapje verplicht.

De quarantaine is afgedwongen voor alle reizigers die naar Spanje komen vanaf 15 mei en blijft van kracht zolang de noodtoestand duurt.

Aantal doden

Het totaal aantal doden door het coronavirus in Spanje staat sinds maandag op 26.744. Het aantal bevestigde besmettingen is 227.436. Spanje is wat dat laatste betreft het zwaarst getroffen land na de Verenigde Staten.

In grote delen van Spanje zijn maandag de strenge coronaregels iets verder versoepeld. In sommige regio’s mogen de terrasjes weer open. De grote steden Madrid en Barcelona moeten echter nog wachten.