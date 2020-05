Restauratie van de Nachtwacht vertraagd door coronacrisis

De restauratie van de Nachtwacht loopt vertraging op door de coronacrisis. Het werk in de glazen ruimte in het Amsterdamse Rijksmuseum wordt woensdag hervat, maar lag de afgelopen twee maanden stil. Daardoor is de tweede fase van Operatie Nachtwacht verplaatst naar begin 2021.

Deze restauratiefase zou eigenlijk na de zomer beginnen, maar dat is nu niet langer haalbaar. Vanwege de regel om voldoende afstand te houden, kunnen nu niet meer dan twee personen tegelijkertijd werken aan het wereldberoemde zeventiende-eeuwse doek van Rembrandt van Rijn. Het team is de afgelopen tijd wel doorgegaan vanuit huis met het analyseren van de eerder verkregen onderzoeksdata.

Op de website van het Amsterdamse Rijksmuseum is dinsdag een zeer gedetailleerde foto te zien van de Nachtwacht. Door ver in te zoomen zijn de verfstreken en zelfs pigmentdeeltjes te zien in de verf op het schuttersstuk uit 1642.

Operatie Nachtwacht is de grootste en meest innovatieve restauratie in de geschiedenis van het museum. Het is nog niet duidelijk hoe lang het project duurt.