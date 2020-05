Israëlische militair gedood op Westelijke Jordaanoever

De 21-jarige sergeant werd geraakt “tijdens een operatie in de buurt van het dorp Yabad, ten westen van de stad Jenin”, aldus het leger in een verklaring.

Volgens The Jerusalem Post was het leger bezig om gezochte Palestijnen op te pakken in het dorp. Ongeveer tien dorpelingen begonnen daarop stenen te gooien naar de militairen. De sergeant werd geraakt door een steen die vanaf een dak werd gegooid. Hij overleed in het ziekenhuis. Volgens de Israëlische krant is het de eerste militair die dit jaar is gedood.