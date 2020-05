Meer overlastmeldingen tijdens coronacrisis

Politiemensen hebben tijdens de coronacrisis vaker te maken met agressie, geweld en andere overlast. Vorige week lag het aantal overlastmeldingen 55 procent hoger dan in dezelfde week vorig jaar, bevestigt de politie berichtgeving in het AD.

Volgens de politie heeft het coronavirus en de daaraan gerelateerde maatregelen “een ingrijpend effect op de maatschappij” en daardoor dus ook op de criminaliteitscijfers.

Blijkens de weekrapportage van de politie over de gevolgen van corona steeg het aantal meldingen van burenruzie, geluidshinder, overlast van hangjongeren en vernielingen in de afgelopen week tot ruim 13.500, bijna 55 procent meer dan in dezelfde week een jaar geleden. Dat aantal was ook nog eens 3 procent hoger dan een week daarvoor.

De politie zegt ook te maken te hebben met zogenoemde coronaspugers. De politie zag deze vorm van geweld tegen politiemensen de afgelopen maanden licht toenemen.