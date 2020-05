Fauci wil Senaat waarschuwen voor te snel openen economie

Medisch topadviseur Anthony Fauci is van plan de Amerikaanse Senaat dinsdag te waarschuwen voor het te snel heropenen van het land tijdens de coronapandemie. Een dergelijke maatregel kan volgens Fauci tot “onnodig lijden en de dood” leiden. Dat schrijft The New York Times.

Fauci is de directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) en geldt als één van de voornaamste adviseurs van Trump in de coronacrisis. Dinsdag getuigt hij voor de Senaatscommissie die onderzoekt hoe de regering van president Trump de pandemie te lijf gaat.

“De belangrijkste boodschap die ik wil overbrengen aan de commissie is het gevaar om te proberen het land voortijdig te openen”, schrijft Fauci in een e-mail aan een verslaggever van The New York Times.

Volgens de topadviseur van Trump schuilt er een groot risico voor staten in het niet opvolgen van het stappenplan dat de regering eerder presenteerde. In dat plan krijgen staten richtlijnen aangeboden om in drie fasen de economie te heropenen. Volgens Fauci riskeren de VS “meerdere uitbraken in het land” als van dat advies wordt afgeweken. “Dit zal niet alleen leiden tot onnodig lijden en de dood, het zou ons terugzetten op onze tocht om terug te keren naar het normale.”