Bolsonaro bestempelt sportschool en kappers als ‘essentieel’

Bolsonaro is fel tegenstander van de lockdownmaatregelen die in veel staten en grote steden in Brazilië zijn ingesteld vanwege het longvirus. Hij vreest dat die grote schade toebrengen aan de economie.

Volgens Bolsonaro is het openstellen van kappers, sportschalen en salons belangrijk voor de gezondheid van Brazilianen. Thuiszitten heeft daar een negatief effect op, zei hij dinsdag. “Maar als ze naar een sportschool kunnen gaan, in overeenstemming met de voorschriften van het ministerie van Volksgezondheid, hebben ze een gezonder leven”, aldus de president.

Bolsonaro stelde dat een miljoen mensen actief zijn in de sectoren die hij met het besluit wil heropenen. De president vaardigde eerder decreten uit waardoor behalve supermarkten en drogisten ook kerken en loterijkantoren open konden blijven.

Het is echter de vraag of het besluit van Bolsonaro, die er ook bouwwerkzaamheden en industrie mee wil hervatten, daadwerkelijk effect gaat hebben. Het Braziliaanse hooggerechtshof oordeelde vorige maand dat gouverneurs en burgemeesters het laatste woord hebben over het invoeren of versoepelen van coronamaatregelen.

In het land zijn ruim 166.000 besmettingsgevallen van het virus bekend en 11.625 doden te betreuren. Experts denken dat het werkelijke aantal slachtoffers fors hoger kan zijn.