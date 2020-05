Advies aan Hoge Raad in zaak Anne Faber

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad brengt dinsdag zijn advies uit over de zaak Anne Faber. Michael P. (30) tekende na zijn veroordeling door het gerechtshof in Arnhem beroep in cassatie aan bij de raad. De voornaamste reden daarvoor is dat hij het er niet mee eens is dat het hof geen rekening heeft gehouden met de hardhandige manier waarop P. destijds is aangehouden.

Het hof legde P. 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging op, wegens het ontvoeren, verkrachten en doden van de 25-jarige Faber.

De zaak staat te boek als een van de schokkendste van de afgelopen jaren. Anne Faber verdween op 29 september 2017 tijdens een fietstocht in het bosrijke gebied tussen Soest en Den Dolder. De verdwijning leidde tot een grootscheepse zoektocht. Nadat haar jas was gevonden, ontdekten specialisten daar een DNA-spoor op. Daarmee kwam de veroordeelde zedendelinquent P. als verdachte in beeld. Hij zat op dat moment in een kliniek in Den Dolder het laatste deel van een straf uit, die hem was opgelegd voor een dubbele verkrachting van twee minderjarige meisjes in 2010.

Bij zijn arrestatie is de politie hardhandig te werk gegaan, omdat Faber toen nog spoorloos was en de mogelijkheid bestond dat zij nog in leven zou zijn. Op aanwijzing van P. werden haar stoffelijke resten gevonden in een door P. gedolven graf nabij Zeewolde.

P.’s advocaten vinden dat het hof bij het bepalen van de straf had moeten meewegen dat hun cliënt bij zijn aanhouding stevig is aangepakt. P. brak een schouder.

P. heeft aangifte gedaan tegen het arrestatieteam. In een door hem aangespannen klachtprocedure heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald dat het Openbaar Ministerie de arrestatie nader moet onderzoeken. Deze procedure loopt nog.

De Hoge Raad doet later uitspraak over het beroep in cassatie. Het advies van de advocaat-generaal is niet bindend.