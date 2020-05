Vliegramp Tripoli wordt online herdacht

De vliegramp in Tripoli waarbij tien jaar geleden onder anderen 70 Nederlanders om het leven kwamen, wordt dinsdag vanwege het coronavirus online herdacht. De Stichting Vliegramp Tripoli heeft nabestaanden gevraagd om persoonlijke items op te sturen die bij het in 2006 opgerichte monument in Nieuwegein worden gelegd.

Ook zullen de namen worden getoond van alle slachtoffers die bij de ramp om het leven zijn gekomen. Nabestaanden kunnen de herdenking vanuit huis volgen en worden opgeroepen om op hetzelfde moment een kaars aan te steken.

Op 12 mei 2010 vielen bij een crash tijdens de landing in de Libische hoofdstad na een vlucht uit Johannesburg in totaal 103 slachtoffers. Alleen een destijds 9-jarige Nederlandse jongen overleefde de ramp. “Voor veel nabestaanden is het belangrijk om samen stil te kunnen staan bij de vreselijke gebeurtenis. Met deze onlineherdenking kunnen we toch samen verdriet delen en saamhorigheid ervaren”, aldus Toine van der Sande namens het bestuur van de stichting.

“Ongeloof, boosheid en geen afscheid kunnen nemen blijven voor veel nabestaanden pijnpunten in de verwerking. In die zin herkennen wij veel in wat nabestaanden van coronaslachtoffers nu doormaken. Door virtueel samen te komen kunnen we elkaar steun geven.”

Tegelijkertijd spreekt de stichting ook dankbaarheid uit. Van der Sande: “Net als in het huidige coronatijdperk hebben wij destijds ook veel steun ervaren van hulpverleners. Zoals de mensen die dag en nacht hebben gewerkt om onze dierbaren te identificeren, de familierechercheurs, ambtenaren van Buitenlandse Zaken en vele, vele anderen. Zij deden hun werk, maar zetten soms net dat stapje extra voor ons. Daar zijn wij ze tot op de dag van vandaag dankbaar voor.”

De Stichting Vliegramp Tripoli is op 19 juli 2011 opgericht door nabestaanden van de vliegramp en beheert onder meer een eigen website.