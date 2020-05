Fiat Chrysler gaat fabrieken in Brazilië heropstarten

Autobouwer Fiat Chrysler gaat de productie in de drie fabrieken die het bedrijf in Brazilië heeft hervatten. Vanwege het coronavirus lagen de werkzaamheden daar 48 dagen stil.

Het bedrijf zei in een verklaring maandag (lokale tijd) dat 6400 van de circa 10.000 werknemers die Fiat Chrysler in Brazilië heeft, weer aan het werk zijn. De Italiaans-Amerikaanse autofabrikant gaat werknemers de komende tijd wegwijs maken in de nieuwe werkwijzen. Dit in het licht van “nieuwe normen voor sanitair en veiligheid”.

Autobouwers in Brazilië zien hun productie door de coronacrisis kelderen. Opgeteld leverden alle autofabrikanten in het land in april 1800 voertuigen af. Dat terwijl Fiat Chrysler in twee van zijn fabrieken voor de sluiting opgeteld 2600 auto’s per dag produceerde.

In Brazilië zijn in veel staten en grote steden lockdownmaatregelen van kracht om het coronavirus af te remmen, ondanks de druk van president Jair Bolsonaro, die zich verzet tegen de maatregelen vanwege hun impact op de economie. In het land zijn nu ruim 166.000 besmettingsgevallen van het virus bekend en 11.625 doden te betreuren. Wetenschappers denken dat het werkelijke aantal slachtoffers vele malen hoger kan zijn, aangezien Brazilië niet in staat is om uitgebreid te testen.