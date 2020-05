Zoeken naar watersporters gestaakt, zeker een persoon vermist

Zeker een persoon is nog vermist, nadat er eerder op de avond een groep watersporters in problemen was gekomen bij het Noordelijk Havenhoofd bij Scheveningen. Mogelijk zijn twee anderen ook nog vermist. Zeven mensen zijn uit het water gered; sommigen konden op eigen kracht uit het water komen, anderen zijn geholpen door reddingsdiensten. Dat zei een woordvoerder van de Veiligheidsregio Haaglanden, even na 23.00 uur op het strand van Scheveningen.