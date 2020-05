‘Politiemol’ Mark M. vecht veroordeling aan

Politiemol Mark M. gaat in cassatie bij de Hoge Raad tegen zijn veroordeling tot vijf jaar cel. Dat heeft zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers maandag laten weten. M. werd vorige week in hoger beroep bij het gerechtshof in Den Bosch opnieuw veroordeeld, omdat hij geheime politie-informatie verkocht aan criminelen en vanwege witwassen. M. heeft altijd ontkend dat hij informatie verkocht, hij erkende alleen dat hij gegevens lekte.