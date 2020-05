Twee surfers overleden bij Scheveningen

De kustwacht en de reddingsbrigades zijn nog bezig met een grootscheepse zoekactie naar drie andere surfers in zee bij het Noordelijk Havenhoofd bij de kustplaats. Een andere surfer is ook uit zee gered, hoe deze persoon eraan toe is is niet duidelijk.

De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Er zijn ook twee traumahelikopters opgeroepen. Met reddingsboten en helikopters wordt naar de vermiste surfers gezocht.