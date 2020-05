Rode Kruis coördineert voedselhulp Curaçao, Aruba en Sint-Maarten

Het gaat om voedselpakketten en distributie van ready-to-eat maaltijden voor daklozen en mensen die niet langer in staat zijn zelf te koken of te winkelen, zo is maandag bekendgemaakt. Ook wordt een speciale betaalkaart beschikbaar gesteld waarmee boodschappen kunnen worden gedaan. Door het wegvallen van het toerisme is op de eilanden sprake van snel stijgende werkloosheid en zakken steeds meer huishoudens onder de armoedegrens.

