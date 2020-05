Het Vergadercircuit: ‘Veel zaken worden via mail en groepsapp besproken’

Nederland is een vergaderland: zowel het bedrijfs- als het verenigingsleven zit vol overleggen en meetings. Deze rubriek laat vergaderaars aan het woord over de vergadercultuur binnen hun bedrijf, organisatie of vereniging. Vandaag: Chantal Drent (21), pedagogisch medewerker bij Poppiez Kindercentrum 0-13 in Winschoten.

Chantal Drent: 'Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus hebben we lang dicht gezeten en om het contact met de kinderen te overbruggen zetten we leuke opdrachten en knutselwerkjes op Facebook.' (beeld Duncan Wijting)

Waar hebben jullie dit keer over vergaderd?

‘Via de groepsapp overleggen we veel als collega’s, onder meer over wat we online op onze Facebookpagina plaatsen voor de kinderen die naar ons kinderdagverblijf komen. Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus hebben we lang dicht gezeten en om het contact met de kinderen te overbruggen zetten we leuke opdrachten en knutselwerkjes op Facebook. We willen hen en hun ouders laten weten dat we ..

