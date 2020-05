Schoolbesturen tevreden na ‘gemoedelijke’ heropening

De heropening van de basisscholen is over het algemeen “gemoedelijk en goed” verlopen, vat de PO-Raad de eerste schooldag in acht weken samen. De sectororganisatie, die de schoolbesturen vertegenwoordigt, ziet dat scholen nog voor veel uitdagingen staan: “Hoe staat het ervoor met de gezondheid en aanwezigheid van medewerkers en leerlingen? Wat hebben de leerlingen wel of niet geleerd in de afgelopen weken?”