Brief van meisje aan postbode raakt duizenden

Emerson Weber is elf jaar oud. Ze schrijft graag brieven – niet digitaal, maar fysieke, papieren brieven, bezorgd met de post. De brieven en enveloppen versiert ze kleurrijk met stiften. Ballonnen, vlaggetjes, bomen, de zon, geometrische patronen, paddestoelen, van alles. Zo onderhoudt ze contact met haar lievelingspersonen, hopend dat de vrolijke envelop uitnodigt haar brief als eerste te lezen. Ze verstuurt ze vanuit haar woonplaats Sioux Falls, in de Amerikaanse staat South Dakota.Op Twitter legt haar vader Hugh Weber uit dat een paar ingrediënten vaak terugkeren in haar brieven: kunst, een grap of twee, iets over haar jongere broertje Finn, iets over haar liefde voor Taylor Swift, en genoeg vragen om te garanderen dat ze een antwoord krijgt.