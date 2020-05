Nieuwe Bond-film in november in de Nederlandse bios

De nieuwe James Bond-film No Time to Die komt vooralsnog gewoon op 12 november uit de Nederlandse bioscopen. Dat heeft distributeur Universal Pictures International maandag bekendgemaakt.

Britse media meldden eerder dat de producenten overwogen de release van de film vanwege de coronacrisis te verplaatsen naar 2021. Het is nog onduidelijk hoeveel bioscopen dit najaar open zullen zijn en hoeveel bezoekers zij mogen ontvangen.

No Time to Die wordt de laatste Bond-film met acteur Daniel Craig in de rol van geheim agent 007. No Time To Die zou begin april uitkomen. Het was de eerste grote film waarvan de première werd verplaatst vanwege de coronacrisis. De laatste Bond-film die in de bioscopen te zien was, was Spectre uit 2015.

Ook andere grote studio's hebben inmiddels bekendgemaakt een aantal grote titels op de geplande datum te gaan uitbrengen. Warner en Disney hebben bevestigd dat de blockbusters Tenet en Mulan half juli uitkomen, ondanks alle coronabeperkingen waar de theaters dan nog mee te maken hebben.