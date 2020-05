Oud-Kamerlid Ybeltje Berckmoes stapt uit Ongehoord Nederland

“Helaas is voor spirituele en andersoortige ervaringen, nu en in de toekomst, geen ruimte bij omroep ON”, zegt Berckmoes in een verklaring. “Daarom gaat het programma De Buitenplaats na een adempauze zelfstandig verder. Mijn loyaliteit ligt bij De Buitenplaats en zijn gasten. Het is belangrijk dat zij in een positieve en open houding kunnen worden gehoord.”

Medeoprichter van de omroep Joost Niemöller treedt terug omdat het bestuur van Ongehoord Nederland een schadeclaim heeft ingediend tegen de maker van een satirische video. Dit strookt niet met de “open houding voor tegengeluiden” waar Niemöller naar eigen zeggen voor staat.

Haye van der Heyden

Eerder stapte ook oprichter en regisseur Haye van der Heyden al uit de omroep. Van der Heyden stelde in een interview dat Holocaust-ontkenners een platform verdienen. Deze uitspraak druiste volgens voorzitter Karskens in tegen de grondbeginselen van ON.

Karskens stelde eind 2019 dat de aspirant-omroep meer dan 50.000 leden had. Maar om daadwerkelijk in aanmerking te komen voor voorlopige toelating tot het publieke bestel - en daarmee voor zendtijd in de nieuwe concessieperiode - moet ON zijn leden wel tot eind 2020 vast weten te houden.