Vrijwel alle kamers in hotels Marriott leeg vanwege reisverboden

Hoteluitbater Marriott International heeft in april vrijwel al zijn hotelkamers zien leeglopen vanwege reisverboden om het coronavirus onder controle te krijgen. De omzet per beschikbare hotelkamer, een maatstaf voor de bezettingsgraad, kelderde vorige maand met 90 procent. In het eerste kwartaal was de neergang beperkt tot ruim een vijfde. De nettowinst daalde eveneens sterk.