Dodental door coronavirus stijgt met 16 tot 5456

Het werkelijke dodental ligt fors hoger, omdat ook mensen overlijden die niet zijn getest. Ook liggen de cijfers wat achter, omdat GGD’en sterfgevallen soms pas een of meerdere dagen later doorgeven aan het RIVM.

Het RIVM kreeg 36 meldingen uit het land binnen over nieuwe ziekenhuisopnames. Sinds het begin van de uitbraak zijn in totaal 11.343 Nederlanders zo ziek geworden van het coronavirus dat behandeling in het ziekenhuis nodig was.