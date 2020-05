Film met Herman Finkers 1 juni terug in de bios

De film De Beentjes van Sint-Hildegard met Herman Finkers in de hoofdrol is vanaf 1 juni opnieuw te zien in de bioscopen. Dat heeft distributeur September Film maandag bekendgemaakt. De komedie van Johan Nijenhuis ging in februari in roulatie en heeft ruim een maand gedraaid totdat bioscopen de deuren moesten sluiten vanwege de coronamaatregelen.

In die maand wist de film meer dan 500.000 bezoekers te trekken en was daarmee ruim vier weken de best bezochte film van Nederland. Het is nog niet duidelijk in hoeveel zalen de film te zien zal zijn. Veel bioscopen moeten nog bepalen of het wel lucratief is om open te gaan als er niet meer dan dertig mensen naar binnen mogen.

Distributeur Gusto meldde eerder al dat in de week van 1 juni in elk geval twee nieuwe films uitkomen: het Franse drama Filles de Joie en de Engelstalige thriller I See You. Grote studio’s Warner en Disney bevestigen dat de blockbusters Tenet en Mulan half juli uitkomen, ondanks alle coronabeperkingen waar de theaters dan nog mee te maken hebben.