Smeulende Peelbrand aangewakkerd door harde wind

De forse wind heeft de smeulende brand in de Deurnese Peel weer aangewakkerd. Zondagavond heeft de brandweer het her en der oplaaiende vuur bestreden. Maar omdat het smeulen ondergronds doorgaat, kan de wind het vuur de komende dagen weer aanwakkeren, waarschuwt de gemeente Deurne maandag. Volgens Staatsbosbeheer gaat het om lage vlammen, er is nog geen sprake van een vlammenzee, aldus een woordvoerster.

Staatsbosbeheer probeert waar mogelijk de smeulende brandhaarden met een speciaal rupsvoertuig en watertonnen te bestrijden. “Er zijn smeulende kraters die met name langs de randen smeulen en zo steeds groter worden”, legt een woordvoerster van Staatsbosbeheer uit. “Die randen steken we af en gooien die in de “kern” die meestal al wel uitgegloeid is. Indien nodig doen we er nog water op, als we erbij kunnen.”

De brandweer bracht eerder al met een drone vanuit de lucht de smeulende plekken in kaart.

Wegblijven

Mensen moeten wegblijven uit het gebied, omdat het er nog steeds brandgevaarlijk is. Het smeulen kan volgens de gemeente Deurne nog enkele weken aanhouden.

In de Deurnese Peel woedde in april dagenlang een grote brand, die zo’n 800 van de in totaal 1000 hectare natuurgebied verwoestte. Sindsdien is de brand blijven smeulen, en is er af en toe rookoverlast.