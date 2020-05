Ouwehands Dierenpark op 18 mei weer open

In Ouwehands werd begin mei een jonge reuzenpanda geboren. Kersverse moeder Wu Wen en haar kleine verblijven voorlopig nog achter de schermen in hun kraamhol in Pandasia. Gasten kunnen in het park via een livestream toch in het kraamhol kijken.

In de aanloop naar 18 mei zullen er een aantal try-out dagen voor kleine groepen gasten georganiseerd worden om het veiligheidsprotocol verder aan te scherpen voor de heropening. De verkoop van tickets begint vanaf 14 mei online. Er zal een maximum aantal gasten per dag toegelaten worden en om de aankomst van de gasten te spreiden kan men kiezen uit een aantal tijdvakken.

Diverse attractieparken en dierentuinen kondigden eerder al aan weer open te willen. Op 20 mei opent de Efteling weer de deuren.