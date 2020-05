‘Open IJtunnel voor fietsers om druk op ponten te verminderen’

De Fietsersbond is een petitie gestart om twee rijbanen van de IJtunnel in Amsterdam gedurende de coronacrisis voor fietsers open te stellen. De bond is bang dat er op de pont tussen Amsterdam-Noord en het centrum onvoldoende afstand tussen reizigers zal zijn als het door versoepeling van de coronamaatregelen drukker wordt.

Het GVB besloot eerder het maximaal aantal reizigers op het Amsterdamse veer terug te schroeven naar 55, en op de grotere veerponten naar 65. Normaal gesproken ligt dat maximum tussen de 250 en 310 mensen per pont.

“De pont vaart nu met 80 procent minder mensen dan normaal. Dat gaat problemen opleveren als de economie in Amsterdam weer gaat opstarten en meer mensen gebruik moeten maken van het veer”, aldus Ed Eringa van de Fietsersbond. “Het wordt nu al steeds drukker en mensen ergeren zich aan de drukte. Het ligt ook niet aan mensen die de pont gebruiken dat er niet genoeg afstand is, de pont is ervoor gemaakt om mensen in kluitjes over te zetten.”

Vanaf 1 juni moeten reizigers die met de pont willen een mondkapje dragen, net als in het openbaar vervoer. Hoeveel mensen er dan zijn toegestaan op de pont is nog onduidelijk, aldus het GVB. De IJtunnel is vorig jaar ook al eens opengesteld voor fietsers, toen reizigers vanwege de ov-staking geen trams, bussen of veerponten konden gebruiken.