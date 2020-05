Aantal coronapatiënten op ic daalt dagelijks in België

Het aantal coronapatiënten in België dat in het ziekenhuis op de intensivecareafdeling ligt, daalt per dag met 5 procent. Dat zei viroloog Stevan Van Gucht op de dagelijkse persconferentie over de ontwikkeling van de epidemie in het land. Er liggen nog 2222 coronapatiënten in de ziekenhuizen. 478 personen worden op de intensivecareafdelingen behandeld, en van hen liggen er 299 aan de beademing.