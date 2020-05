Acteur Jerry Stiller op 92-jarige leeftijd overleden

Acteur Jerry Stiller is op 92-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn zoon, acteur Ben Stiller, gemeld via sociale media. "Hij is een natuurlijke dood gestorven. Hij was een geweldige vader en opa, en 62 jaar lang de beste echtgenoot voor Anne. Hij zal heel erg gemist worden."

Jerry Stiller speelde in meer dan honderd films en series. Hij was onder meer te zien in Seinfeld, als de vader van George Costanzas. Ook speelde Stiller in de komedieklassieker Hairspray van regisseur John Waters. De komiek werd vaak gecast als neuroot of als personage met weinig zelfbeheersing.

De acteur werd geboren in New York in 1927 en diende in het leger tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij brak door in de jaren zestig toen hij met zijn vrouw, Anne Meara, het komische duo Stiller and Meara vormde. Zij traden vaak op in de populaire Ed Sullivan Show.

De komiek vertolkte de laatste jaren vaak bijrollen in films van zijn zoon Ben, zoals Zoolander, Hot Pursuit en The Heartbreak Kid.