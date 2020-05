Advies: trek een miljard uit voor coronasteun aan arm buitenland

Nederland moet een miljard euro uittrekken om kwetsbare landen in bijvoorbeeld Afrika te helpen het coronavirus te bestrijden. Dat is niet alleen “medemenselijk”, maar ook “welbegrepen eigenbelang”, stelt een belangrijke adviesraad van het kabinet. Europa moet in actie komen om niet vermalen te worden in de tweestrijd tussen de Verenigde Staten en China.

In Afrikaanse landen is soms zelfs niet genoeg handzeep en schoon water om de handen te wassen, waarschuwt de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). Dat geldt als een van de simpelste én belangrijkste verdedigingslinies tegen de coronapandemie.

Nederland moet te hulp schieten, want “de coronacrisis is in eigen land niet voorbij zolang ze elders op de wereld voortwoekert”. Het virus blijft dan op de loer liggen en kan opnieuw in Nederland opduiken. De wereldeconomie, waarvan handelsland Nederland afhankelijk is, kan dan niet weer op volle toeren komen. En er dreigt ook een nieuwe vluchtelingenstroom uit Afrika en het Midden-Oosten, met alle gevolgen van dien.