Verdachte doodslag Utrechtse studente volhardt in ontkenning

S. staat maandag terecht voor de rechtbank in Utrecht. Hij werd destijds ter plaatse, in de Utrechtse studentenflat van het slachtoffer, door de politie aangehouden. Verontruste buren hadden 112 gebeld.

S. weigerde de deur van het appartement te openen. De politie moest de deur openbreken en trof binnen een chaos aan, met op tal van plaatsen bloed. S. lag boven op het slachtoffer en stelde zich agressief op. Hij zou behoorlijk hebben gedronken. Het slachtoffer werd met onder meer ernstig hoofdletsel afgevoerd naar een ziekenhuis, waar zij vier dagen later bezweek.

Vallen

Na zijn arrestatie heeft S. verklaard over het meerdere malen vallen van het slachtoffer. Maandag vertelde hij de rechter dat haar dat vaker overkwam, zij zou haar lichaam niet altijd onder controle hebben gehad. Tijdens de bewuste nacht zou de vrouw heel boos op S. zijn geweest, omdat zij hem van vreemdgaan zou hebben verdacht. Uit talloze sms-berichten tussen de twee komt naar voren dat Dunya haar vriend niet vertrouwde, omdat er andere vrouwen in zijn leven zouden zijn geweest.

Forensische onderzoekers zeggen dat het onwaarschijnlijk is dat vallen de doodsoorzaak is. Zij menen dat hevig geweld tot de dood van de vrouw heeft geleid. Daarbij is mogelijk een zwabber gebruikt - in de woning werd een gebroken exemplaar gevonden. De rechter zei dat hij “behoorlijk geschrokken” is van de foto’s in het dossier van de zware verwondingen van het slachtoffer.