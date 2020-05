‘Deurwaarders moeten afblijven van crisissteun’

Het is niet logisch als deurwaarders tijdens de crisis doorgaan met incasseren en beslagleggingen alsof er niets aan de hand is. Zeker niet als beslag wordt gelegd op steun van de overheid om ondernemers en consumenten juist door de crisis te helpen. Dat vindt de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening, kredietverlening en maatschappelijke bewindvoering.

Volgens de NVVK, die een peiling onder leden deed, moet de grote golf hulpvragen als gevolg van de coronacrisis nog komen. Dit zal vooral het geval zijn als de hulp vanuit de overheid stopt. Om misstanden te voorkomen is een speciaal meldpunt in het leven geroepen. Daar kunnen ongewenste activiteiten van deurwaarders en schuldeisers worden gemeld. De NVVK deed de peiling samen met Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein.

De NVVK benadrukt dat schuldeisers recht hebben op hun vorderingen. Ook is de vereniging zich ervan bewust dat deurwaarders een moeilijke tijd doormaken. Maar het doel van de steunmaatregelen wordt niet bereikt als een deurwaarder of incassobureau er beslag op legt, aldus de NVVK.