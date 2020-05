Homostel opnieuw lastig gevallen in Amsterdam-Oost

Het homostel dat eerste paasdag werd belaagd in Amsterdam is zondag opnieuw lastig gevallen door een groep in Amsterdam-Oost. Dat heeft hun advocaat Sébas Diekstra via Twitter laten weten. Volgens de raadsman gebeurde dit omdat de mannen hand in hand liepen. Na een reeks opmerkingen vanuit een groep is een van de mannen mishandeld.