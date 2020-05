Japan overweegt opheffen noodtoestand in aantal regio’s

De Japanse regering overweegt snelle opheffing van de noodtoestand in 34 regio’s die niet zwaar zijn getroffen door de coronaviruspandemie. Dat heeft minister Yasutoshi Nishimura van Economie gezegd. Een week geleden verlengde de regering de landelijke noodtoestand nog tot 31 mei, met het voorbehoud dat noodmaatregelen eerder kunnen worden ingetrokken wanneer dat in het hele land of plaatselijk mogelijk is.