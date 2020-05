Proef met bezoekregeling van start in 25 verpleeghuizen

In 25 verpleeghuizen begint maandag een proef waarbij ouderen weer bezoek ontvangen. Door het voorzichtig te proberen wordt gekeken op welke manier het risico op besmetting zo klein mogelijk blijft. Het is een eerste stap in de versoepeling van de bezoekregeling. In deze verpleeghuislocaties kan één vaste bezoeker onder strikte voorwaarden een bewoner bezoeken.