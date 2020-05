Laagste aantal dagelijkse coronadoden VS sinds maart

In de afgelopen 24 uur is het aantal mensen in de Verenigde Staten dat is overleden aan Covid-19 gestegen met 776 tot 79.522. Dat blijkt uit een telling van de Johns Hopkins universiteit in Baltimore. Het gaat om het laagste aantal dagelijkse coronadoden in de VS sinds maart. De afgelopen weken stierven dagelijks tussen de 1000 en 2500 Amerikanen aan de gevolgen van het coronavirus.