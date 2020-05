Canadese politie pakt snelheidsduivel die ruim 300 km/u rijdt

De politie in Canada heeft een 19-jarige man aangehouden nadat hij “ongelooflijk” hard reed op een snelweg in Ontario. “Dit is de hoogste snelheid waarvan ik ooit heb gehoord”, zei sergeant Kerry Schmidt zondag in een video op Twitter. “Ongelooflijke snelheden, we hebben het over 191 mijl per uur.” Dat is omgerekend 308 kilometer per uur.