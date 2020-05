Britse premier Johnson komt met alarmsysteem tegen corona

De Britse premier Boris Johnson komt zoals verwacht met een nieuw waarschuwingssysteem waarmee de ontwikkeling van coronabesmettingen in het Verenigd Koninkrijk snel in kaart kan worden gebracht. Dit alarmsysteem kan helpen plaatselijk maatregelen te treffen tegen de verspreiding van het virus. Johnson zei dat zondagavond in een toespraak op televisie over de plannen om de lockdownmaatregelen te versoepelen.