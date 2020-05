Veiligheidsregio’s blikken terug op rustige Moederdag

De 25 veiligheidsregio’s blikken terug op een rustige Moederdag. In sommige winkelgebieden was het wel druk, maar minder dan op zaterdag en de regels werden goed nageleefd.

Ook in de natuurgebieden was het niet druk, op enkele uitzonderingen na. Daar zorgde de drukte echter niet voor problemen, meldt het Veiligheidsberaad, dat bestaat uit de voorzitters van alle veiligheidsregio’s.

Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen zegt: “Maandag gaan we een nieuwe fase in met de versoepeling van een aantal maatregelen. Zo gaan leerlingen van het (speciaal) basisonderwijs na twee maanden weer naar school, gaat de kinderopvang weer van start en komen er voor iedereen meer mogelijkheden om buiten te sporten. Ik vertrouw erop dat we als samenleving deze volgende stap aan kunnen en dat we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. Alleen samen houden we het coronavirus onder controle.”